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Президент Эстонии: Россия – сложный сосед

Комментариев: 1
Глава Эстонии заявила, что РФ не остается без внимания даже тогда, "когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости страны неоднозначно высказалась об отношениях с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства в субботу, 24 февраля.
 
Кальюлайд отметила сложные, но при этом "соседские" отношения с Россией.
"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", – сказала президент Эстонии.
 

 

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Теги: Россия, президент, Эстония, соседи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЯR    25.02.2018, 10:21
Оценка:  0
ЯR
Меня российская федерация не разочаровывает, по той причине, что я на нее никогда не наделся - мне не в чем разочаровываться. Российской федерации нужен референдум о независимости республик. Это должно стать программой ближайшего будущего.
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