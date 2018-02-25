Президент Эстонии: Россия – сложный сосед

Глава Эстонии заявила, что РФ не остается без внимания даже тогда, "когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости страны неоднозначно высказалась об отношениях с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства в субботу, 24 февраля.

Кальюлайд отметила сложные, но при этом "соседские" отношения с Россией.

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"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", – сказала президент Эстонии.