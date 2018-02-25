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Польша не заморозит "антибандеровский" закон

Комментариев: 1
Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Польши, случаи, которые должны подпадать под этот закон, "будут очень внимательно анализироваться прокурорами".
Флаг Польши
Флаг Польши
Getty Images

В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, что страна якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом заявил представитель Министерства юстиции Ян Кантак в воскресенье, 25 февраля,сообщает Польское радио.

Израильские СМИ 24 февраля сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти

“В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу“, - заявил Кантак.

Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, “будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами“.

Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем через два месяца.

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Ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщал, что закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявлял, что в польско-украинских отношениях нет кризиса.

 

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Теги: Украина, Польша, Бандера, закон, Степан Бандера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
НочьБобра    25.02.2018, 20:32
Оценка:  -2
НочьБобра
Путсь что хотят, то и делают. Главное не развивать экономические отношения с этой странной страной, что бы потом не было очень жесткого облома в будущем. И антипольские законы так же не мешало бы принять. Нехорошо, когда к нам из польши прутся разные существа, не уважающие наше государство.
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