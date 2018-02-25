Дуда: Поляки хотят хороших отношений с украинцами

Госсекретарь канцелярии Дуды зачитал обращение президента Польши, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда. Соответствующее его заявление зачитал государственный секретарь канцелярии Дуды Адам Квятковский, сообщает Niezalezna.

Обращение было зачитано на территории бывшего села Гута Пеняцкая во Львовской области, где польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года.

В обращении Дуды говорится о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

"Преступление геноцида, совершенное здесь полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - заявил президент Польши.

При этом Дуда подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения были основаны на прочном фундаменте и взаимном доверии", - подытожил Дуда.

Напомним, в январе неизвестные взорвали памятник в Гуте Пеняцкой. Спустя почти полтора месяца памятник восстановили.

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