Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дуда: Поляки хотят хороших отношений с украинцами

Комментариев: 3
Госсекретарь канцелярии Дуды зачитал обращение президента Польши, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.
Анджей Дуда
Анджей Дуда

Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда. Соответствующее его заявление зачитал государственный секретарь канцелярии Дуды Адам Квятковский, сообщает Niezalezna.

Обращение было зачитано на территории бывшего села Гута Пеняцкая во Львовской области, где польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года.

В обращении Дуды говорится о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

"Преступление геноцида, совершенное здесь полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - заявил президент Польши.

При этом Дуда подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения были основаны на прочном фундаменте и взаимном доверии", - подытожил Дуда.

Напомним, в январе неизвестные взорвали памятник в Гуте Пеняцкой. Спустя почти полтора месяца памятник восстановили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Польша, украинцы, ОУН-УПА, геноцид, УПА Галичина Гута, Гута, поляки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
romik7953volk    25.02.2018, 23:02
Оценка:  0
romik7953volk
Сказати полякам треба конкретно: Якщо будете бикувати, то перекриємо кордон на пів року для заробітчан - і польській економіці пипа.
НочьБобра    25.02.2018, 22:41
Оценка:  0
НочьБобра
Текст станет украшением любого учебника психиатрии , в разделе параноидальной шизофрении .
Коцман_Бобза    25.02.2018, 22:24
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Так уже не на Волыни?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь