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В Вашингтоне открыли кафе, где можно поспать среди дня

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В центре Вашингтона, всего в одном квартале от Белого дома, открылось кафе Перезарядка для отдыха офисных служащих. Стоимость такой релаксации составляет девять долларов.

В Вашингтоне открылось кафе для отдыха офисных служащих. Как сообщает Голос Америки, заведение называется Перезарядка и находится всего лишь в одном квартале от Белого дома.

Посетители заведения могут в любое время рабочего дня подремать в кафе 20 минут на специальных коконах из мягких матрацев. Стоимость такой релаксации составляет девять долларов.

На глаза они надевают специальные повязки с запахом лаванды. В кафе играет специальная расслабляющая музыка.

Ранее медики из Вашингтонского университета в США пришли к выводу, что люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера.

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Теги: США, сон, отдых, Вашингтон, кафе, офисный планктон, офисные работники
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Источник: korrespondent.net

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