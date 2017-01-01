В Вашингтоне открыли кафе, где можно поспать среди дня

В центре Вашингтона, всего в одном квартале от Белого дома, открылось кафе Перезарядка для отдыха офисных служащих. Стоимость такой релаксации составляет девять долларов.

В Вашингтоне открылось кафе для отдыха офисных служащих. Как сообщает Голос Америки, заведение называется Перезарядка и находится всего лишь в одном квартале от Белого дома.

Посетители заведения могут в любое время рабочего дня подремать в кафе 20 минут на специальных коконах из мягких матрацев. Стоимость такой релаксации составляет девять долларов.

На глаза они надевают специальные повязки с запахом лаванды. В кафе играет специальная расслабляющая музыка.

У Вашингтоні відкрилось кафе, де втомлені працівники столичних офісів можуть… подрімати. Бо науковці стверджують: сон після обіду – не лише приємно, а й корисно pic.twitter.com/rnXHHr8qp9 — Голоc Амepики (@chastime) 25 февраля 2018 г.

Ранее медики из Вашингтонского университета в США пришли к выводу, что люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера.

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