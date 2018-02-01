В Нигерии признали похищение боевиками более 100 школьниц

Власти страны впервые заявили о похищении через неделю после пропажи детей. Президент приказал нигерийским силовикам обеспечить безопасность школ и студентов.

Правительство Нигерии официально заявило, что 111 школьниц были похищены в результате нападения боевиков Боко Харам на государственную школу, сообщает New Straits Times

Отмечается, что власти страны впервые заявили о похищении в понедельник, 26 февраля, через неделю после пропажи детей. Сам инцидент произошел на фоне неоднократных заявлений военных и правительства о том, что Боко Харам находится на грани поражения.

Президент страны Мухаммаду Бухари заявил, что его правительство преисполнено решимости обеспечить освобождение всех, кого удерживают исламистские боевики, и вернуть "похищенных девочек в их семьи".

Ранее полиция Нигерии сообщила об исчезновении детей после нападения исламистов, однако не признавала их похищенными.

Напомним, в апреле 2014 года в Нигерии произошло подобное массовое похищение 276 девочек из школы-интерната в Чибоке. Через почти четыре года после происшествия 112 детей остаются пропавшими без вести.

Боевики Боко Харам отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году Боко Харам ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) – исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран – Нигера, Камеруна и Чада. В 2015 году группировка присягнула на верность террористической организации Исламское государство . Боко Харам ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) – исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран – Нигера, Камеруна и Чада. В 2015 году группировка присягнула на верность террористической организации Исламское государство