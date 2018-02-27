Прокуратура требует 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

Помимо лишения свободы, сторона обвинения требует взыскать с Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции и вымогательстве, крупный штраф. Приговор по этому делу может быть вынесен в конце марта или начале апреля.

Прокуратура Южной Кореи во вторник, 27 февраля, потребовала приговорить экс-президента страны Пак Кын Хе, обвиняемую в злоупотреблении властью и коррупции, к 30 годам лишения свободы, сообщил южнокорейский информационный портал Yonhap . По его информации, Пак на это заседание суда в Сеуле не явилась.

Сторона обвинения также потребовала взыскать с 66-летней Пак штраф в размере 118,5 млрд вон (89,6 млн евро). Ожидается, что приговор по делу будет вынесен в конце марта или начале апреля.

В марте 2017 года Пак по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам. Речь идет, в частности, о передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.

Напомним, 13 февраля суд приговорил к 20 годам тюрьмы Чхве Сун Силь, близкую подругу экс-президента. Чхве признана виновной в злоупотреблении властью, коррупции и вмешательстве в государственные дела.

Обвинение доказало, что Чхве злоупотребляла дружескими связями с Пак для принуждения южнокорейских компаний, в частности Samsung, к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. В общей сложности речь идет о 77,4 млрд вон (около 64 млн евро). По данным следствия, эти средства Чхве потратила на личное обогащение. Кроме того, она, не имея официальной должности, оказывала влияние на работу правительства.

Источник: Русская служба DW