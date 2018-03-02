Представитель Госдепа отказалась говорить с журналисткой из России

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт не стала отвечать на вопрос журналистки из РФ о показанной анимации применения российских ядерных ракет.

Представитель Госдепартамента США Хизер Найерт на ежедневном брифинге в четверг, 1 марта, не стала отвечать на уточняющий вопрос журналистки из России о показанной во время выступления президента России Владимира Путина анимации применения российских ядерных ракет. Видео было опубликовано Госдепартаментом на Youtube.

Так, по данным Радио Свобода, словесный конфликт возник после развернутого ответа Найерт на вопрос корреспондента российского телевидения Александра Христенко относительно возможности продолжения сотрудничества с Москвой в “глобальных вопросах безопасности“.

“Понятно, что было грустно наблюдать за видеоанимацией, изображающей ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене“, – сказала Найерт.

Журналистка из России, которая не представилась, пыталась уточнить, что якобы кадры, показанные во время выступления Путина, не изображают нападение на США. Пресс-секретарь Госдепартамента ответила, что сказала достаточно на эту тему и хочет выслушать другие вопросы. Но журналистка из России попыталась продолжить общение и утверждала, что она не представляет официальную позицию своей страны.

“Действительно? - спросила Найерт. - Мы знаем, что RT и другие российские новостные или так называемые новостные организации финансируются и управляются российским правительством“.

После этого представитель Госдепартамента перешла к ответу на вопрос другого журналиста.

Напомним, 1 марта Путин во время своего выступления довольно много времени уделил теме новинок российского оборонпрома и представил новое ядерное оружие, которое назвал ответом США. Он также назвал военную мощь России “надежной гарантией мира на планете“.