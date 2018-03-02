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США продлили санкции против РФ из-за Украины

Комментариев: 3
Действие указа президента США от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлили.
Трамп продлил санкции против РФ на год
Трамп продлил санкции против РФ на год
gettyimages.co.uk

Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 марта, распорядился продлить на год санкции против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишут РИА Новости.

Как отмечается, поскольку ситуация вокруг Украины “продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США“, действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Напомним, в администрации президента Дональда Трампа заявили, что новые санкции будут наказанием за вмешательство России в выборы и кибератаки.

 

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Теги: Россия, США, санкции, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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s1712m    02.03.2018, 23:11
Оценка:  -2
s1712m
Ну это надо выходной сделать...такое событие...барины поругали обидчиков
texst    02.03.2018, 23:37
Оценка:  -1
texst
Не, лучше пузырёк боярышника прими. Или шампусик, как жириновский.
VikaGraum    02.03.2018, 22:20
Оценка:  0
VikaGraum
"...указа президента США Дональда Трампа от 2014 года..."
____
Приехали! Трамп у нас уже в 2014 году Президентом США был оказывается)))
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