США продлили санкции против РФ из-за Украины

Действие указа президента США от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлили.

Трамп продлил санкции против РФ на год gettyimages.co.uk

Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 марта, распорядился продлить на год санкции против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишут РИА Новости.

Как отмечается, поскольку ситуация вокруг Украины “продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США“, действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Напомним, в администрации президента Дональда Трампа заявили, что новые санкции будут наказанием за вмешательство России в выборы и кибератаки.