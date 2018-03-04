Собчак, которая ранее во время дебатов облила водой Жириновского, получила "ответку".

В Москве в воскресенье, 4 марта, неизвестный мужчина напал на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. Он крикнул “Это за Жириновского“, облил Собчак водой и толкнул на землю, она упала. Об этом в Twitter сообщила пострадавшая.

Инцидент произошел в Петровском путевом дворце, где проходило мероприятие в честь дня рождения президента СССР Михаила Горбачева. Нападавшего помогла задержать охрана Горбачева и охрана дворца. После этого приехала полиция.

Напавший на Собчак ранее селфился с Жириновским Mash

Читай также: Крым был Россией много лет: Собчак изменила риторику

По словам Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев, он якобы личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Координатор московского штата кандидата Люся Штейн опубликовала в Facebook фото нападавшего, тогда как телеграм-канал Mash опубликовал видео инцидента. На записи видно, как Собчак обливают водой. При этом, по данным Mash, нападавший не толкал Собчак, и она не падала.

Это за Жириновского: в Москве напали на Ксению Собчак 0:00 / 00:21

Напомним, 28 февраля во время теледебатов кандидатов в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Собчак в ответ облила Жириновского водой.