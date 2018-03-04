Это за Жириновского: в Москве напали на Ксению Собчак
В Москве в воскресенье, 4 марта, неизвестный мужчина напал на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. Он крикнул “Это за Жириновского“, облил Собчак водой и толкнул на землю, она упала. Об этом в Twitter сообщила пострадавшая.
Инцидент произошел в Петровском путевом дворце, где проходило мероприятие в честь дня рождения президента СССР Михаила Горбачева. Нападавшего помогла задержать охрана Горбачева и охрана дворца. После этого приехала полиция.
Читай также: Крым был Россией много лет: Собчак изменила риторику
По словам Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев, он якобы личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Координатор московского штата кандидата Люся Штейн опубликовала в Facebook фото нападавшего, тогда как телеграм-канал Mash опубликовал видео инцидента. На записи видно, как Собчак обливают водой. При этом, по данным Mash, нападавший не толкал Собчак, и она не падала.
Напомним, 28 февраля во время теледебатов кандидатов в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Собчак в ответ облила Жириновского водой.