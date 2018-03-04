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Это за Жириновского: в Москве напали на Ксению Собчак

Комментариев: 7
Собчак, которая ранее во время дебатов облила водой Жириновского, получила "ответку".
На Собчак напал фанат Жириновского
На Собчак напал фанат Жириновского
facebook.com/citizenshteyn

В Москве в воскресенье, 4 марта, неизвестный мужчина напал на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. Он крикнул “Это за Жириновского“, облил Собчак водой и толкнул на землю, она упала. Об этом в Twitter сообщила пострадавшая.

Инцидент произошел в Петровском путевом дворце, где проходило мероприятие в честь дня рождения президента СССР Михаила Горбачева. Нападавшего помогла задержать охрана Горбачева и охрана дворца. После этого приехала полиция.

Напавший на Собчак ранее селфился с Жириновским
Напавший на Собчак ранее селфился с Жириновским
Mash

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По словам Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев, он якобы личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Координатор московского штата кандидата Люся Штейн опубликовала в Facebook фото нападавшего, тогда как телеграм-канал Mash опубликовал видео инцидента. На записи видно, как Собчак обливают водой. При этом, по данным Mash, нападавший не толкал Собчак, и она не падала.

Это за Жириновского: в Москве напали на Ксению Собчак
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Напомним, 28 февраля во время теледебатов кандидатов в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Собчак в ответ облила Жириновского водой.

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Теги: Собчак, Ксения Собчак, Жириновский, Россия, нападение, выборы в РФ
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Источник: meduza.io

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Комментариев (7)
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BOM-BOM    05.03.2018, 00:19
Оценка:  +1
BOM-BOM
И настоящий такой уруский С чиста уруским именем...
ShakhterDonetsk    04.03.2018, 22:39
Оценка:  +7
ShakhterDonetsk
Какой то любовник гея вольфовича решил отомстить Ксюше .
Gidnyk    04.03.2018, 19:29
Оценка:  -3
Gidnyk
Ну видео же есть. Никто ее не толкал. Облил водой и убежал. Зачем врать то? Ксюшадь уже и заяву в полицию настрочила. Говорит головку ушибла и подковы потеряла.
zveroboy111    04.03.2018, 19:29
Оценка:  0
zveroboy111
Негідник. )
colavova    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +5
colavova
На 3 минуте видео чётко видно толчёк..
zveroboy111    04.03.2018, 19:29
Оценка:  0
zveroboy111
шоу маст гоу он віл собчачки.
Колишній-східняк    04.03.2018, 19:29
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Жириновский сам не раз и не два оппонентов на всяких телепередачах водой обливал и всё это как-то сходило ему с рук. Никто его не поджідал в темных коридорах и не предавал справедливому возмездию. Наконец-то его самого облила (и по делу, кстати) женщина и этот молодой паскудник стал ей "мстить".
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