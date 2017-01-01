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В Германии госпитализировали работников суда из-за конверта с порошком

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Пять работников суда, которые держали в руках конверт с зеленым порошком, пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием. Медики их госпитализировали, обследовали также 19 других работников.
Пожарные эвакуировали здание суда
Пожарные эвакуировали здание суда
spiegel.de

Сотрудники районного суда немецкого города Ринтельн были отправлены в больницу после вскрытия конверта с порошком. Об этом сообщает Spiegel Online во вторник, 6 марта.

Пять работников суда, которые держали в руках конверт с зеленым порошком, пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием. Медики их госпитализировали, обследовали также 19 других работников.

Пожарные эвакуировали здание суда, установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили подозрительное вещество. Какое вещество было в концерне, пока непонятно.

По данным полиции, специалисты изучают образец порошка в мобильной лаборатории.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона проводит расследование по факту отправки письма с белым порошком, который был адресован внуку королевы Елизаветы II, принцу Гарри

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Теги: суд, Германия, почта, конверты, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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