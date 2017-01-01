В США дали прогноз по новым санкциям против России

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что действующих санкций против России недостаточно. Дополнительные ограничения на стадии рассмотрения.

Уже на следующей неделе Минфин США может расширить санкции против России. Об этом сказал директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, сообщает Интерфакс.

"Я считаю, что того, что было сделано до сих пор (действующих санкций против России – ред.) недостаточно. Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе", – сказал он, отвечая на вопрос на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

При этом во время ответа на другой вопрос Коутс предположил, что речь пойдет о санкциях против 13 россиян, которых в США ранее обвинили в кибервмешательстве в американские выборы.

"Глава Минфина Мнучин заявил, что скоро он объявит о санкциях против этих людей", – заявил он и добавил, что пока не видел готовящийся санкционный список и поэтому, возможно, ограничительные меры коснутся и других россиян.

Коутс также отметил, что администрация США осведомлена об угрозах со стороны России для промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в 2018 году.

"Есть безусловная обеспокоенность этими постоянными усилиями России вмешаться в наши выборы. Белый дом США об этом осведомлен, как и мы. Ведомствам поручили с этим работать", – добавил Коутс.

По его словам, киберугрозы вызывают серьезнейшее беспокойство в Белом доме, уточнив, что имеет в виду киберугрозы в целом, а не только со стороны России.

"Мы считаем, что Россия, вероятно, продолжит осуществлять еще более агрессивные кибератаки, чтобы ударить по нашим демократическим ценностям и ослабить наши альянсы", – резюмировал Коутс.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился продлить на год действующие санкции против России из-за ситуации в Украине, которая "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США".

Напомним, в администрации президента Дональда Трампа заявили, что новые санкции будут наказанием за вмешательство России в выборы и кибератаки.

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