Трамп выиграл суд у порноактрисы

Адвокаты президента Соединенных Штатов Америки выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной по псевдониму Сторми Дэниэлс.

Адвокаты Дональда Трампа выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной по псевдониму Сторми Дэниэлс. Об этом в среду, 7 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Market Watch.

По ее словам, суд состоялся давно.

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", - заявила Сандерс.

Напомним, ранее сообщалось, что порноактриса Стефани Клиффорд подала иск против Дональда Трампа, который, по ее словам, не подписал договор о неразглашении их отношений.

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