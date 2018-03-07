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Трамп выиграл суд у порноактрисы

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Адвокаты президента Соединенных Штатов Америки выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной по псевдониму Сторми Дэниэлс.
Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы
Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы

Адвокаты Дональда Трампа выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной по псевдониму Сторми Дэниэлс. Об этом в среду, 7 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Market Watch.

По ее словам, суд состоялся давно.

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", - заявила Сандерс.

Напомним, ранее сообщалось, что порноактриса Стефани Клиффорд подала иск против Дональда Трампа, который, по ее словам, не подписал договор о неразглашении их отношений.

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Теги: США, суд, Трамп, Дональд Трамп, порноактриса
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Источник: korrespondent.net

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