СМИ узнали имя нового главы МИД Германии

Во время пребывания на должности министра юстиции Гайко Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в соцсетях ненависти, пропаганды насилия и фейковов.

Должность министра иностранных дел Германии в новом правительстве должна перейти к главе Минюста Гайко Маасу. Об этом сообщили сразу несколько немецких СМИ, среди которых Focus Online и Spiegel.

Официального подтверждения этих сообщений со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пока что не было. Социал-демократы планируют 9 марта представить список своих кандидатов на министерские посты.

В то же время прежний глава МИД Зигмар Габриэль в беседе с журналистами выразил убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет блестяще справиться с руководством внешнеполитическим ведомством.

Отмечается, что во время пребывания на должности министра юстиции Гайко Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Этот нормативный акт Бундестаг принял летом 2017 года.

Ранее на этой неделе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Выборы главы правительства Германии пройдут в Бундестаге 14 марта.

Напомним, согласно договоренностям о правительстве "большой коалиции" в Германии, СДПГ и ХДС получат по шесть министерских портфелей, а ХСС – три.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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