Визит турецкого экс-министра в Нидерланды отменен

Бывший министр по делам семьи Турции планировала встречу с проживающими Нидерландах турчанками. Решение об отмене визита не повлияет на отношения между странами, подчеркивает МИД Нидерландов.

Визит в Нидерланды бывшего министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи отменен. Об этом в пятницу, 9 марта, сообщила официальный представитель голландского МИДа Аннемейн ван ден Брук.Стороны пришли к обоюдному согласию и сочли выбранное для визита время "неподходящим", отметила пресс-секретарь.

По информации газеты Algemeen Dagblad, экс-министр собиралась посетить город Девентер и встретиться с проживающими там турчанками. Турецкая сторона проинформировала МИД Нидерландов о предстоящей поездке.

Напряженность в отношениях между государствами возникла в марте 2017 года, когда турецкие министры, приехавшие в Нидерланды для агитации перед конституционным референдумом в Турции, были выдворены из страны. Несмотря на официальный отзыв своего посла из Анкары в феврале 2018 года, Нидерланды поддерживают контакты с турецкой стороной по вопросам безопасности и миграции, подчеркнула Ван ден Брук.

Источник: Русская служба DW

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