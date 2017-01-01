По делу Скрипаля установили более 200 свидетелей
Полиция Британии установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.
Отмечается, что в настоящий момент установлены 240 вещественных доказательств. К расследованию отравления привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.
Радд также информировала, что Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.
Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.
В результате атаки на Скрипаля пострадал 21 человек
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