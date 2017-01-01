Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

По делу Скрипаля установили более 200 свидетелей

Комментариев: 0
Бывший российский шпион и его дочь Юлия, отравленные нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
Полицейские возле дома Скрипаля в британском городе Солсбери
Полицейские возле дома Скрипаля в британском городе Солсбери

Полиция Британии установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Отмечается, что в настоящий момент установлены 240 вещественных доказательств. К расследованию отравления привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.

Радд также информировала, что Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

В результате атаки на Скрипаля пострадал 21 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, отравление, Великобритания, свидетели, российские шпионы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь