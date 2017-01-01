По делу Скрипаля установили более 200 свидетелей

Бывший российский шпион и его дочь Юлия, отравленные нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полиция Британии установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Отмечается, что в настоящий момент установлены 240 вещественных доказательств. К расследованию отравления привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.

Радд также информировала, что Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

В результате атаки на Скрипаля пострадал 21 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet