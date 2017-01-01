Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки

Если требования Трампа о глобальных изменениях в соглашении с Ираном не будут выполнены западными странами, то США выйдут из сделки.

США могут выйти из ядерной сделки с Ираном, если Великобритания, Франция и ФРГ не достигнут значительных изменений в соглашении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает Axios.

По данным издания, Трамп и Нетаньяху встретились 5 марта в Белом доме и обсуждали преимущественно Иран.

По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения в соглашении с Ираном. Трамп отметил, что если его требования о глобальных изменениях не будут выполнены, то США выйдут из сделки.



Иран: Ядерная доктрина США – угроза человечеству

Напомним, ранее Иран заявил, что может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе.

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