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Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке

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Вечером в воскресенье, 11 марта, в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке упал вертолет. На его борту, предположительно, находились несколько человек.
 
Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке вечером 11 марта, передает телеканал Fox News.
 
Вертолет упал в пролив Ист-Ривер. На его борту, предположительно, находились несколько человек. Их судьба пока неизвестна.
 
 
На данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

 
Напомним, ранее в американском штате Юта разбился вертолет, зацепив винтом лося.

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Теги: авиакатастрофа, США, Нью-Йорк, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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