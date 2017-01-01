Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке

Вечером в воскресенье, 11 марта, в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке упал вертолет. На его борту, предположительно, находились несколько человек.

Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке вечером 11 марта, передает телеканал Fox News.

Вертолет упал в пролив Ист-Ривер. На его борту, предположительно, находились несколько человек. Их судьба пока неизвестна.

DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK



There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK — ABC News (@ABC) 11 марта 2018 г.





В России совершил жесткую посадку вертолет, есть жертвы На данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

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