Крушение вертолета в Нью-Йорке: погибли два человека



More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt — Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 марта 2018 г.

В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором

По словам очевидцев, на борту, вероятно, находились другие пассажиры, которые могли выжить."По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли", – сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Twitter.