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Крушение вертолета в Нью-Йорке: погибли два человека

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По меньшей мере два человека погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. На месте происшествия работают спасатели и водолазы.
 
В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли не менее двух человек, сообщает Fox News.
 
По словам очевидцев, на борту, вероятно, находились другие пассажиры, которые могли выжить.

"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли", – сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Twitter.



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Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.

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Теги: авиакатастрофа, США, Нью-Йорк, вертолет, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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