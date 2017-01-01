Крушение вертолета в Нью-Йорке: погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. На месте происшествия работают спасатели и водолазы.
В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли не менее двух человек, сообщает Fox News.
По словам очевидцев, на борту, вероятно, находились другие пассажиры, которые могли выжить.
"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли", – сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Twitter.
В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором
"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли", – сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Twitter.
More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt— Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 марта 2018 г.
В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором
Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.
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