В Белграде уволенный сотрудник расстрелял бывших коллег
Утром 12 марта в Белграде мужчина ворвался в офис, откуда его уволили, с огнестрельным оружием и открыл огонь по троим людям, рассказывает служба новостей ТСН.
В двух бывших сотрудников убийцы попали пули, третий выпрыгнул из окна, чтобы не попасть под обстрел. В результате одна из жертв нападения погибла, двоих госпитализировали.
Но на этом неадекватный мужчина не остановился. После расстрела ни в чем не повинных людей, преступник побежал к себе в квартиру где попытался покончить с собой.
Полицейские нашли его в тяжелом состоянии, сейчас мужчина находится в больнице.
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О преступнике известно, что ему 30 лет и что с этого места работы он был уволен неделю назад.
Напомним, 13 июня в офисе в Сан-Франциско также произошла стрельба. Двое убиты. Неизвестный оделся в униформу компании, где совершил преступление, чтобы сойти за ее сотрудника.