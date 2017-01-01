В Белграде уволенный сотрудник расстрелял бывших коллег

30-летний серб кроваво отомстил за свое увольнение.

Мужчина не смог смириться с увольнением и устроил стрельбу в офисе depositphotos.com

Утром 12 марта в Белграде мужчина ворвался в офис, откуда его уволили, с огнестрельным оружием и открыл огонь по троим людям, рассказывает служба новостей ТСН.

В двух бывших сотрудников убийцы попали пули, третий выпрыгнул из окна, чтобы не попасть под обстрел. В результате одна из жертв нападения погибла, двоих госпитализировали.

Но на этом неадекватный мужчина не остановился. После расстрела ни в чем не повинных людей, преступник побежал к себе в квартиру где попытался покончить с собой.

Полицейские нашли его в тяжелом состоянии, сейчас мужчина находится в больнице.

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О преступнике известно, что ему 30 лет и что с этого места работы он был уволен неделю назад.

Напомним, 13 июня в офисе в Сан-Франциско также произошла стрельба. Двое убиты. Неизвестный оделся в униформу компании, где совершил преступление, чтобы сойти за ее сотрудника.