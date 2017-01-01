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Трамп продлил санкции против Ирана

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Американский лидер продлил санкции против Тегерана, введенные исполнительными указами президента США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Ирана. Об этом говорится в указе американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

"По этой причине, национальное чрезвычайное положение (в отношении Ирана - ред.), объявленное 15 марта 1995 года должно оставаться в силе и после 15 марта 2018 года", - отмечается в документе.

Напомним, при этом продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания).

В январе Трамп принял решение продлить режим частичного снятия санкций в этом аспекте, но заявил, что это продление будет последним.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Иран после подписания ядерного соглашения с "шестеркой" международных посредников по-прежнему угрожает стабильности на Ближнем Востоке.

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Теги: США, Иран, Трамп, санкции, Дональд Трамп, указы Трампа
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Источник: korrespondent.net

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