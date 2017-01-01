В НАТО поддержали позицию Британии в отношении РФ

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг поддержали выводы Лондона об участии России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с главой британского МИД Борисом Джонсоном заявил, что поддерживает опасения Великобритании о российском следе в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО", – говорится в сообщении на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "генсек НАТО выразил поддержку и солидарность, и согласился с тем, что единство НАТО первостепенно важно"

"Собеседники сошлись на том, что действия России неоднократно угрожали безопасности партнеров по НАТО", – говорится в сообщении британского МИД.



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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в России. Она официально обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ и дала срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента.

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