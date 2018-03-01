В Госдепе напомнили, что Крым - это Украина

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули незаконность референдума на полуострове и отреагировали на заявления Путина в Крыму.

Госдепартамент США опубликовал в среду, 14 марта, заявление под названием Крым - это Украина, которое посвящено аннексии Крыма Россией четыре года назад.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что жители Крыма были вынуждены голосовать под контролем вооруженных российских войск на "нелегитимном постановочном референдуме".

Отмечается, что "в течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии".

Также в Госдепе отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина на полуостров.

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", - говорится в заявлении ведомства.

В Госдепартаменте подытожили, что Вашингтон подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - указано в заявлении.

Напомним, 14 марта Путин прибыл в Крым. МИД Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным визитом на полуостров российской делегации.

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