Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп назначил своим советником телеведущего

Комментариев: 0
Ларри Кадлоу стал директором Национального экономического совета. Он ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report.
Ларри Кадлоу
Ларри Кадлоу
gettyimages.co.uk

Президент США Дональд Трамп 13 марта назначил известного американского телеведущего Ларри Кадлоу директором Национального экономического совета. Об этом сообщает издание Time.

По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился.

За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу: "Наши мнения не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо".

Кадлоу - ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Он ведет свой блог об экономике и деньгах, а также пишет для таких изданий, как Wall Street Journal и Washington Times.

Напомним, 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ведущий, советник, Дональд Трамп, телеведущий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь