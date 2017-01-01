Босния запретила въезд лидерам клуба Ночные волки

Из-за запрета страну не смогут посетить лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, и Саша Савич, лидер клуба в Сербии.

Босния запретила въезд лидерам мотоклуба Ночные волки, которые на следующей неделе планировали посетить страну в рамках своего тура Русские Балканы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на боснийские СМИ.

Из-за запрета страну не смогут посетить лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, и Саша Савич, лидер клуба в Сербии. Они планировали пересечь границу страны 20 марта.

Отмечается, что такое решение боснийские власти приняли из-за "проблемы с безопасностью". В службе безопасности Боснии отметили, что тур Ночных волков обусловлен политическими мотивами.

Ранее министр обороны страны Драган Мектич сообщил, что лидеры боснийских сербов хотят использовать Ночных волков для запугивания противников президента региона Милорада Додика и повлиять на избирателей перед выборами в октябре.

Напомним, пограничники в киевском международном аэропорту Борисполь не пропустили в Украину российского байкера по прозвищу Водяной из клуба Ночные волки.

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