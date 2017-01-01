Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Босния запретила въезд лидерам клуба Ночные волки

Комментариев: 0
Из-за запрета страну не смогут посетить лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, и Саша Савич, лидер клуба в Сербии.
Александр Залдостанов (Хирург)
Александр Залдостанов (Хирург)
yaostrov.ru

Босния запретила въезд лидерам мотоклуба Ночные волки, которые на следующей неделе планировали посетить страну в рамках своего тура Русские Балканы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на боснийские СМИ.

Из-за запрета страну не смогут посетить лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, и Саша Савич, лидер клуба в Сербии. Они планировали пересечь границу страны 20 марта.

Отмечается, что такое решение боснийские власти приняли из-за "проблемы с безопасностью". В службе безопасности Боснии отметили, что тур Ночных волков обусловлен политическими мотивами.

Ранее министр обороны страны Драган Мектич сообщил, что лидеры боснийских сербов хотят использовать Ночных волков для запугивания противников президента региона Милорада Додика и повлиять на избирателей перед выборами в октябре.

Напомним, пограничники в киевском международном аэропорту Борисполь не пропустили в Украину российского байкера по прозвищу Водяной из клуба Ночные волки.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, мотоциклы, байкер, байкеры, мотоциклист, Запрет на въезд, Ночные Волки, Босния
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь