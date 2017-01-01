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Пучдемона хотят арестовать во время визита в Швейцарию

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18 марта бывший глава правительства Каталонии Пучдемон в воскресенье посетит Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве.
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон

Испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить возможность арестовать и выдать бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона Испании во время его частного визита в Швейцарию, передает Associated Press.

Государственный прокурор Испании заявил, что он также просит Верховный суд отменить его паспорт.

МИД Швейцарии сообщил, в воскресенье, 18 марта, Пучдемон посетит Женеву, куда его пригласили на Международный кинофестиваль и Форум по правам человека.

Швейцария заявила, что вопрос независимости Каталонии является внутренним делом Испании, и Пучдемон может свободно путешествовать в страну.

Пучдемон отказался возглавлять Каталонию

Напомним, Пучдемон находится в Брюсселе с октября 2017, так как испанское правительство обвиняет его в организации мятежа и растрате госсредств. 

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Теги: Испания, Швейцария, арест, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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