Сын Трампа разводится с женой – СМИ

Сын американского лидера Дональд Трамп-младший прожил в браке с моделью Ванессой Хейдон 13 лет. Женщина подала заявление в суд в Манхэттене.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, сообщает издание Page Six

Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта.

По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet