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Сын Трампа разводится с женой – СМИ

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Сын американского лидера Дональд Трамп-младший прожил в браке с моделью Ванессой Хейдон 13 лет. Женщина подала заявление в суд в Манхэттене.
Сын президента США Дональд Трамп-младший
Сын президента США Дональд Трамп-младший
 
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, сообщает издание Page Six.
 
Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта. 
 
По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
 
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.
 

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Теги: США, развод, Сын, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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