Макрон назвал причину бойкота российского стенда на ярмарке в Париже

Наряду с бойкотом официальных представительств России, президент Франции считает важным поддерживать диалог с представителями интеллигенции и гражданским обществом в РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал российский стенд на Парижском книжном салоне ради солидарности с Великобританией. Об этом он рассказал журналистам после посещения книжного салона, сообщает в пятницу, 16 марта, Europe1.

"Я решил не посещать официальный стенд России ... в знак солидарности с нашими британскими друзьями", - сказал президент журналистам.

По его словам, это было очевидным решением.

"Это даже не было под вопросом, посещать ли мне официальный стенд... Мы будем консультироваться в ближайшие дни и увидим надлежащие ответы, которые должны быть даны на эту агрессию, совершенную на территории наших британских союзников", - сказал Макрон.

Он также указал на то, что считает важным продолжать поддерживать диалог с представителями интеллигенции, художниками, гражданским обществом в России.

"Хотел бы повторить, насколько важно продолжать диалог с интеллигенцией, с авторами, с гражданским обществом, музыкантами, со всеми теми, кто несёт силу этого народа, а также иногда противостоит всем чрезмерным настроениям режима", - сказал президент.

Кроме того Макрон сообщил, что в ближайшее время у него состоится разговор с российским президентом.

"Я разговариваю со всеми, и я буду очень понятным", - сказал он.

Относительно ответственности России в отравлении Скрипаля и его дочери Макрон сказал, что "есть все основания считать, что ответственность лежит на России".

Напомним, в четверг, 15 марта, президент Франции Эммануэль Макрон отказался подходить к российскому стенду на Парижском книжном салоне.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать совместно реагировать на агрессивное поведение России.

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