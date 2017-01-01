В Китае начался сезон цветения вишни

В восточных регионах Китая зацвели вишни, сливы и груши. Деревья в национальных парках страны покрылись белыми, розовыми и красными лепестками.

В восточных регионах Китая начался сезон цветения вишни. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 16 марта.

Так, деревья в национальных парках покрылись белыми, розовыми и красными лепестками.

Вместе с вишнями в стране начали цвести груши и сливы.

Ради снимков в бело-розовых цветах в Китай едут много туристов.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевской оранжерее одновременно зацвели 70 тысяч тюльпанов.

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