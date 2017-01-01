Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае начался сезон цветения вишни

Комментариев: 0
В восточных регионах Китая зацвели вишни, сливы и груши. Деревья в национальных парках страны покрылись белыми, розовыми и красными лепестками.

В восточных регионах Китая начался сезон цветения вишни. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 16 марта.

Так, деревья в национальных парках покрылись белыми, розовыми и красными лепестками.

Вместе с вишнями в стране начали цвести груши и сливы.

Ради снимков в бело-розовых цветах в Китай едут много туристов.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевской оранжерее одновременно зацвели 70 тысяч тюльпанов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, видео, туристы, цветы, деревья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь