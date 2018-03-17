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США хотят обесценить ядерный потенциал РФ - Лавров

Комментариев: 2
Штаты окружают Россию по всему периметру противоракетными системами, прикрываясь угрозами, исходящими от Ирана и КНДР, считает глава МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью вьетнамским и японским СМИ, что США нацелены на обесценивание стратегического ядерного потенциала России и это подтверждает развертывание американцами глобальной системы противоракетной обороны. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщило РИА Новости.

"Всё, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создаётся не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал", - подчеркнул Лавров.
 
Напомним, в начале мая 2017 года американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса THAAD, отправка которого в Южную Корею вызвала протесты Китая, России и КНДР.

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Теги: США, Лавров, ядерное оружие, ПРО США, система ПРО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    17.03.2018, 02:26
Оценка:  +2
Ruspidor
Импотенциал бесценен!
BOM-BOM    17.03.2018, 02:23
Оценка:  +2
BOM-BOM
Тюю... Так владимер гаварил, шо для навейшей рокеты с шишечно-ядерным двигателем всё нипачем. Та каму верить?
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