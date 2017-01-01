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НАТО за диалог с РФ, несмотря на дело Скрипаля

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Альянс не сомневается в причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона, однако выступает против нового обострения отношений.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

НАТО не хочет возобновлять холодную войну с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы в отравлении Сергей Скрипаля.

"Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений. Это разорительно, это дорого, и в гонке вооружений победителей нет", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по случаю представления годового отчета организации.

Отвечая на вопрос журналиста об отравлении Скрипаля, Столтенберг отметил, что у НАТО нет причин сомневаться в выводах, к которым в этом деле пришел Лондон, - в частности, потому, что это происходит "на фоне безответственного поведения России, продолжающегося на протяжениии многих лет".
 
Отношения НАТО с Россией в последнее время не улучшились, поэтому альянс продолжает придерживаться двойного подхода, совмещая сдерживание посредством обороны с политическим диалогом, отметил Столтенберг.

"Когда отношения сильно натянуты, когда растет риск конфликтов, инцидентов, ошибочных оценок, политический диалог становится все важнее", - заявил он. 

Несмотря на то, что Россия выбрала путь конфронтации и применяет силу по отношению к соседям, как в случаях с Грузией и Украиной, НАТО стремится к стратегическому партнерству и улучшению отношений с Москвой, подчеркнул генсек альянса.

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. 

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что, по данным британских властей, решение использовать вещество с большой долей вероятности принимал президент РФ Владимир Путин.

Российская сторона отвергает свою причастность к преступлению.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, Британия, НАТО, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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