У берегов Греции утонули 16 мигрантов из Турции

Всего в лодке находились около 20 человек. Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море. Только три человека доплыли до берега.

Мигранты часто гибнут в Средиземном море при попытках добраться до Европы (архивное фото)

Не менее 16 мигрантов из Турции погибли при попытке доплыть до Греции на лодке. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции в субботу, 17марта.

Отмечается, что среди погибших шесть детей.

Всего в лодке находились около 20 человек. Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море. Двум женщинам и одному мужчине удалось доплыть до берега и обратиться за помощью.

Напомним, в феврале у берегов Ливии в Средиземном море погибли более 90 мигрантов. Двое смогли спастись, доплыв до берега, еще одного подобрало рыболовное судно.

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