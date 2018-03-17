Трамп решил запретить криптовалюту Венесуэлы

Вопрос использования El Petro будет прописан в новом пакете санкций в отношении Венесуэлы, который США выпустят на предстоящей неделе.



Американский президент Дональд Трамп намерен ограничить финансовые операции с криптовалютой Венесуэлы El Petro, сообщает McClatchy.

Пока неизвестно, каким образом будет реализовано ограничение, однако отмечается, что данная мера будет прописана в новом пакете санкций против Венесуэлы.



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Напомним, в феврале в Венесуэле официально выпустили в обращение собственную криптовалюту El Petro,которая обеспечена нефтью. За день страна продала криптовалюты на 735 миллионов долларов.

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