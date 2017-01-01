В РФ началось голосование на выборах президента

Первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. На пост президента России претендуют восемь человек. Это максимальное количество кандидатов с 2000 года.

В России в воскресенье, 18 марта, началось голосование на выборах президента, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, сообщает Интерфакс.

В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов, кандидат от Гражданской инициативы Ксения Собчак, кандидат от Коммунистов России Максим Сурайкин, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин и лидер Яблока Григорий Явлинский.

Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тысячи 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.



Посольство РФ требует от Киева обеспечить выборы

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта российских выборов в Украине не будет. В дипучреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

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