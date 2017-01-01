Работавшая на Трампа компания получила данные 50 млн пользователей Facebook

Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.

Компания по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа, Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook.

Как пишет The Guardian, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.

Ранее сообщалось, что Facebook приостановила работу Cambridge Analytica из-за того, что компания незаконно получила данные пользователя из приложения соцсети.

Напомним, Facebook планирует до начала выборов в Конгресс США в ноябре нынешнего года приступить к верификации лиц, которые за плату собираются разместить политическую рекламу в этой социальной сети.