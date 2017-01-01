Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Работавшая на Трампа компания получила данные 50 млн пользователей Facebook

Комментариев: 0
Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.
Логотип Facebook
Логотип Facebook
Getty Images

Компания по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа, Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook.

Как пишет The Guardian, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.

Ранее сообщалось, что Facebook приостановила работу Cambridge Analytica из-за того, что компания незаконно получила данные пользователя из приложения соцсети.

Напомним, Facebook планирует до начала выборов в Конгресс США в ноябре нынешнего года приступить к верификации лиц, которые за плату собираются разместить политическую рекламу в этой социальной сети.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Facebook, соцсети, Трамп, facebook.com, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь