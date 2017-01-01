Британских энергетиков предупредили о кибератаках из России

Представители NCSC, в частности, обратились к энергетической компании National Grid и "предоставили рекомендации, как улучшить защиту от кибератак.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии призвал глав основных британских энергетических компаний усилить меры безопасности из-за опасения кибератак со стороны РФ после инцидента в Солсбери, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

Представители NCSC, в частности, обратились к энергетической компании National Grid и "предоставили рекомендации, как улучшить защиту (от кибератак), чтобы предотвратить отключение электричества", отмечает издание. Также сотрудники ведомства направили подобные предупреждения в компании, которые занимаются поставками газа, воды, предприятию по переработке ядерного топлива Селлафилд, подразделениям правительства и больницам.

"Они связываются с важными национальными операторами услуг инфраструктуры. Они также находятся на связи с компанией National Grid и дают рекомендации", - сказал изданию источник в правительстве, который занимается вопросами безопасности.

В сотрудничестве с Национальным криминальным агентством (National Crime Agency) и Центром по защите национальной инфраструктуры представители NCSC сообщили организациям, что они могут подвергнуться попыткам кражи данных налогоплательщиков и пациентов, а также DoS-атакам, из-за которых их сайты могут прекратить работу.

Ранее администрация Дональда Трампа обвинила российское правительство в развертывании кампании кибератак, которая длилась последние два года и была нацелена против электросетей США включительно с атомными объектами.

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