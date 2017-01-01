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Климкин предлагает трудоустроить высланных из РФ дипломатов

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Министр иностранных дел пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.
Павел Климкин предлагает британцам работу
Павел Климкин предлагает британцам работу
 
Глава МИД Павел Климкин предлагает министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.
 
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.
 
Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.
 
 
Напомним, что Великобритания решила высылать из страны 23 российских дипломатов и прекращатить все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
 
17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.
 
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленными и вредными только для самих россиян принятые Москвой дипломатические меры в адрес Лондона.
 
 
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Теги: Россия, Великобритания, Климкин, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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