Климкин предлагает трудоустроить высланных из РФ дипломатов

Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Напомним, что Великобритания решила высылать из страны 23 российских дипломатов и прекращатить все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленными и вредными только для самих россиян принятые Москвой дипломатические меры в адрес Лондона.