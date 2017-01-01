Отравление Скрипаля: в Британию прибыли международные эксперты по химоружию

Эксперты хотят получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

В Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Радио Свобода.

Как отметили в британском Министерстве иностранных дел, образцы вещества будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранные Организацией по запрещению химического оружия, для проведения тестов.

"Результаты ожидаются не менее чем через две недели", - сообщили в ведомстве.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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