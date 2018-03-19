Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния
Самая богатая женщина Гонконга Поллианна Чу потеряла половину своего состояния из-за резкого падения стоимости акций ее компании - Kingston Financial Group. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Bloomberg.
Отмечено, что спад стоимости компании, в список активов которой входят гостиницы и казино в Макао, последовал за предупреждением, которое в конце января 2018 года выпустила комиссия по ценным бумагам Гонконга. Регулятор обратил внимание на то, что 20 акционеров контролировали более 90% акций, - этот факт комиссия признала угрозой для стабильности компании.
Сразу после этого котировки акций Kingston Financial Group резко пошли вниз, и до 30 января капитализация компании упала на 17%.
Как сообщается, падение стоимости акций компании на 50% привело к серьезным убыткам для ряда инвесторов, в том числе и для самой владелицы. В январе ее состояние оценивалось в $12 млрд. Однако сейчас, по данным издания, состояние Полианны Чу сократилось до $5,36 млрд.
Как следствие, в списке самых богатых женщин Гонконга она опустилась на третье место, уступив Нэнси Хо, дочери Стэнли Хо, называемого "игорным королем" Макао, и Вивьен Чен, входящей в правление конгломерата Nan Fung Group, который занимается недвижимостью.
Поллианна Чу основала Kingston Financial Group вместе со своим мужем Николасом Чу в начале 1990-х годов. В спектр деятельности компании входят торговля ценными бумагами, корпоративный консалтинг и управление активами. Компании также принадлежат две гостиницы и казино в Макао - Casa Real Hotel и Grandview Hotel.
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