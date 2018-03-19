Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния

В списке самых богатых женщин Гонконга владелица Kingston Financial Group Поллианна Чу опустилась на третье место после резкого падения стоимости акций ее компании, сообщает Bloomberg.

Самая богатая женщина Гонконга Поллианна Чу потеряла половину своего состояния из-за резкого падения стоимости акций ее компании - Kingston Financial Group. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Bloomberg.

Отмечено, что спад стоимости компании, в список активов которой входят гостиницы и казино в Макао, последовал за предупреждением, которое в конце января 2018 года выпустила комиссия по ценным бумагам Гонконга. Регулятор обратил внимание на то, что 20 акционеров контролировали более 90% акций, - этот факт комиссия признала угрозой для стабильности компании.

Сразу после этого котировки акций Kingston Financial Group резко пошли вниз, и до 30 января капитализация компании упала на 17%.

Как сообщается, падение стоимости акций компании на 50% привело к серьезным убыткам для ряда инвесторов, в том числе и для самой владелицы. В январе ее состояние оценивалось в $12 млрд. Однако сейчас, по данным издания, состояние Полианны Чу сократилось до $5,36 млрд.

Как следствие, в списке самых богатых женщин Гонконга она опустилась на третье место, уступив Нэнси Хо, дочери Стэнли Хо, называемого "игорным королем" Макао, и Вивьен Чен, входящей в правление конгломерата Nan Fung Group, который занимается недвижимостью.

Поллианна Чу основала Kingston Financial Group вместе со своим мужем Николасом Чу в начале 1990-х годов. В спектр деятельности компании входят торговля ценными бумагами, корпоративный консалтинг и управление активами. Компании также принадлежат две гостиницы и казино в Макао - Casa Real Hotel и Grandview Hotel.

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