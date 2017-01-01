США отреагировали на оскорбление Аббасом американского посла
Оскорбление палестинского лидера Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле Дэвида Фридмана совершенно неуместно, заявил спецпредставитель США.
"Несмотря на его в высшей степени неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа, а его последнее высказывание было оскорблением в адрес моего хорошего друга и коллеги посла Фридмана, мы остаемся приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования", – сказал он.
Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами
Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами
Напомним, Аббас назвал посла США в Израиле "сыном собаки" из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан.
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