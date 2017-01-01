США отреагировали на оскорбление Аббасом американского посла

Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами

"Несмотря на его в высшей степени неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа, а его последнее высказывание было оскорблением в адрес моего хорошего друга и коллеги посла Фридмана, мы остаемся приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования", – сказал он.