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США отреагировали на оскорбление Аббасом американского посла

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Оскорбление палестинского лидера Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле Дэвида Фридмана совершенно неуместно, заявил спецпредставитель США.
США
США
Getty Images
 
Спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт назвал слова лидера Палестины Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле неуместным оскорблением, передает РИА Новости.
 
"Несмотря на его в высшей степени неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа, а его последнее высказывание было оскорблением в адрес моего хорошего друга и коллеги посла Фридмана, мы остаемся приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования", – сказал он.

Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами
 
Напомним, Аббас назвал посла США в Израиле "сыном собаки" из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан.

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Теги: США, Палестина, арабо-израильский конфликт, Аббас
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Источник: korrespondent.net

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