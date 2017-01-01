Министр юстиции Норвегии подала в отставку из-за поста в соцсети

Парламент Норвегии 20 марта должен был рассмотреть предложение оппозиционных партий относительно вотума недоверия министру юстиции из-за ее скандального поста в соцсети, сообщают норвежские СМИ.

В Норвегии министр юстиции Силве Листхауг, которой угрожал вотум недоверия парламента, подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Facebook, передает норвежское издание Aftenposten.

"Я столкнулась с настоящей охотой на ведьм и ограничением свободы слова на тему, которая является одной из важнейших для будущего Норвегии. Свобода мысли является важной норвежской и западной ценностью, за которую мы должны бороться", - объяснила свое решение Листхауг, которая находилась в должности министра 63 дня.

Отмечено, что во вторник, 20 марта, норвежский парламент намеревался рассмотреть предложение по вотуму недоверия министру юстиции. Инициаторами вотума были все оппозиционные партии.

В частности, оппозиция требовала ее отставки из-за поста в Facebook, в котором она поместила фото боевиков аль-Шабааб в масках и обвинила оппозиционную Лейбористскую партию в том, что ей "права террористов важнее национальной безопасности". Таким образом, она раскритиковала лейбористов за то, что они заблокировали правительственное предложение без судебного разбирательства лишать гражданства лиц, подозреваемых в терроризме или присоединившихся в ряды иностранных боевиков.

Позже Листхауг удалила скандальный пост и извинилась в парламенте, однако оппозиционные партии все равно инициировали голосование по вотуму недоверия, поскольку, по их мнению, министр не была искренней в своих извинениях.

Ранее сообщалось, что через четыре месяца после выборов в Норвегии три партии сформировали правительство меньшинства, которое вновь возглавила консерваторкаЭрна Солберг. Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку.

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