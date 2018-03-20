Британия готова применить новые санкции в отношении России – Мэй

Премьер-министра Великобритании рассказала, что в отношении России активно рассматриваются дополнительные меры. Также взяты под контроль лица, угрожающие безопасности страны.

Премьер-министр Британии Терезы Мэй заявила, что руководство страны в настоящий момент активно рассматривает меры усиления давления на Россию, и в случае необходимости будет готово применить их в любой момент. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое заявление Мэй сделала по итогам заседания Совета национальной безопасности. Она отметила, что "другие меры против России активно рассматриваются", а также "премьер готова их применить в любой момент".

Вместе с тем, премьер Британии добавила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе".

Тереза Мэй также заявила, что эксперты ОЗХО, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия.

Кроме того, она отметила, что "были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты".

Ранее Джонсон назвал цель России в отравлении Скрипаля.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet