В США заявили о возможных антироссийских санкциях по делу Скрипаля

В Соединенных Штатах солидарны с Великобританией в том, что за отравлением российского экс-шпиона скорей всего стоит Российская Федерация.

В Госдепе предупредили, что США могут ввести собственные санкции из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом во вторник, 20 марта, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.

"Мы понимаем и поддерживаем действия британского правительства, которое выгнало российских дипломатов из своей страны. Как я говорила… мы не говорим заранее о своих действиях, но мы внимательно следим и можем предпринять действия", - сказала Науэрт журналистам.

Она также подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия.

Ранее сообщалось, что Британия готова применить новые санкции в отношении России.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля.

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