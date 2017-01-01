МИД РФ пригласил послов обсудить дело Скрипаля

Москва намерена довести свою точку зрения по инциденту в Солсбери до официальных представителей зарубежных государств на встрече 21 марта.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство пригласило всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств для обсуждения 21 марта заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, руководители и эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями намерены на встрече "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Представитель российского МИД отметила, что в СМИ "появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему", однако позиция РФ по этому вопросу озвучена в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других организациях.

Захарова также подчеркнула, что до сих пор не установлено, каким веществом отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Отметим, в посольстве Великобритании в Москве заявили, что решение о принятии участия во встрече послов 21 марта по инциденту в Солсбери пока не принято.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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