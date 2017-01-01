МИД РФ пригласил послов обсудить дело Скрипаля
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство пригласило всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств для обсуждения 21 марта заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ, передает РИА Новости.
Захарова также подчеркнула, что до сих пор не установлено, каким веществом отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Отметим, в посольстве Великобритании в Москве заявили, что решение о принятии участия во встрече послов 21 марта по инциденту в Солсбери пока не принято.
Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.
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