Маккейн о звонке Трампа Путину: Поздравил диктатора
Поздравление американского лидера оскорбило каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, подчеркнул сенатор.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте сенатора
"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", - говорится в завлении Маккейна.
Он считает, что поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".
Ранее сообщалось, что 20 марта президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Сам Трамп назвал разговор с российским лидером "очень хорошим" и рассказал о возможности их скорой личной встречи.
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