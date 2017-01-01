Маккейн о звонке Трампа Путину: Поздравил диктатора

Поздравление американского лидера оскорбило каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, подчеркнул сенатор.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте сенатора



"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", - говорится в завлении Маккейна.

Он считает, что поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet