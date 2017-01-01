Выборы в России прошли с нарушениями - Госдеп
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге 20 марта, что победа Путина на президентских выборах в России была ожидаемой и обратила внимание на многочисленные нарушения во время голосования.
Она подчеркнула, что в США внимательно следили за выводами международных наблюдателей на российских выборах, в частности, от ОБСЕ.
"Они выпустили предварительный доклад по выборам. У нас нет оснований сомневаться в том, что выводы этого доклада являются некорректными. У нас есть все причины доверять этим выводам", - указала представитель Госдепа.
Науэрт навела несколько цитат из документа, где говорится, что выборы в России "произошли в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде и сопровождались постоянным подавлением критики".
Также в Госдепе обратили внимание, что "некоторым людям платили за голосование", а "лидеры оппозиции были запуганы, заключены в тюрьму".
ОБСЕ о выборах в России: Ограничены основные свободы
Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства, который стал лидером голосования, набрав более 76% голосов избирателей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet