Выборы в России прошли с нарушениями - Госдеп

Вашингтон не сомневается в верности доклада ОБСЕ о неконкурентных выборах в РФ, которые сопровождались ограничениями прав и свобод людей.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге 20 марта, что победа Путина на президентских выборах в России была ожидаемой и обратила внимание на многочисленные нарушения во время голосования.

"Прежде всего, я просто хотела бы отметить, что ничего неожиданного не произошло в том, что Владимир Путин был переизбран и остался лидером России. Мы уже долгое время говорим об ограничении многих свобод, которыми люди в РФ должны были бы пользоваться, но не имеют такой возможности", - отметила Науерт.

Она подчеркнула, что в США внимательно следили за выводами международных наблюдателей на российских выборах, в частности, от ОБСЕ.

"Они выпустили предварительный доклад по выборам. У нас нет оснований сомневаться в том, что выводы этого доклада являются некорректными. У нас есть все причины доверять этим выводам", - указала представитель Госдепа.

Науэрт навела несколько цитат из документа, где говорится, что выборы в России "произошли в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде и сопровождались постоянным подавлением критики".

Также в Госдепе обратили внимание, что "некоторым людям платили за голосование", а "лидеры оппозиции были запуганы, заключены в тюрьму".

ОБСЕ о выборах в России: Ограничены основные свободы

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства, который стал лидером голосования, набрав более 76% голосов избирателей.

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