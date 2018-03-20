СМИ: Трампу советовали не поздравлять Путина
Советники президента США Дональда Трампа призывали его не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, пишет The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией американских высокопоставленных чиновников.
Также помощники советовали американскому лидеру обсудить в ходе телефонного разговора отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Издание указывает, что пока неясно, читал ли Трамп пометки советников.
Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о материалах, предоставленных Трампу.
Как сообщал Корреспондент.net, президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Сам Трамп назвал разговор с российским лидером "очень хорошим" и рассказал о возможности их скорой личной встречи.
В Госдепе поздравление Трампа объяснили протоколом.
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