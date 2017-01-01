Самолеты РФ ударили по лагерю беженцев в Сирии - СМИ

Жертвами авиаудара по лагерю беженцев в сирийском Идлибе, который входит в зону деэскалации, стали десять человек. Еще 15 мирных жителей были ранены.

В провинции Идлиб, в результате авиаударов российской авиации погибли десять мирных жителей и пострадали еще 15, пишет Анадолу со ссылкой на представителя сирийской оппозиции Абу Раеда.

Отмечается, что самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим в Лазкийе, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции, входящей в зону деэскалации в Сирии.

Издание указывает, что за последние десять дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погибли более 30 человек и были ранены 66 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что 16 марта в результате авиаударов ВКС России и сирийской правительственной авиации по рынку в Восточной Гуте, погибли более 60 человек и сотни были ранены.

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Напомним, 24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

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