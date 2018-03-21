Послы еще трех стран не пойдут в МИД России слушать о Скрипале

Послы еще трех стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН - Китая, США и Франции - вслед за Британией отказались участвовать во встрече в МИД России по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Послы Великобритании, Китая, США и Франции - стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, - не примут участие во встрече в МИД России по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Коммерсант.

В то же время в посольствах указанных стран в Москве не исключили, что во встрече могут принять участие дипломаты низшего ранга.

Отмечено, что встреча, которую организует российский МИД для обсуждения дела об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, проходит в здании министерства на Смоленской площади в столице РФ.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании Лори Бристоу проигнорирует встречу в МИД России по делу Сергея Скрипаля. На этой встрече планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств об отравлении экс-разведчика.

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