MH17: Нидерланды подготовили законопроект для суда

В Нидерландах примут закон, позволяющий судить любых фигурантов дела крушения MH17 Малазийских авиалиний в 2014 году. Процесс пройдет в окружном суде Гааги.

Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 Малазийских авиалиний над территорией Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

Министерство юстиции заявило, что закон позволит иностранным подозреваемым представать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена.

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Отдельно сообщается, что процесс пройдет в окружном суде города Гааги.

В 2016 году Международный уголовный суд пришел к выводу, что ракета, которая уничтожила малазийский пассажирский самолет, была выпущена с контролируемой сепаратистами территории в Украине с помощью мобильного пускового устройства, которое вывезли из России, а затем туда вернули.

Ранее Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении мандата международной миссии защиты расследования катастрофы МН17.

В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек на борту. В настоящий момент продолжается следствие. Обвинения пока не предъявлены. Ранее сообщалось о 120 подозреваемых, которым предложат явиться в суд.

Источник: Русская служба DW