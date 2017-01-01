Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При авиаударе по Идлибу погибли 20 человек

Комментариев: 0
Среди погибших – 16 детей, которые убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара. 15 погибших были членами одной семьи.
Разрешения в Идлибе (архив)
Разрешения в Идлибе (архив)
Getty Images

В результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых 16 - дети. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. 

Спасатели гуманитарной организации Белые шлемы рассказали, что удар был по селу Кафр Батих. Дети погибли, когда убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара.

По информации Сирийского центра мониторинга, 15 погибших были членами одной семьи.

Ранее, 21 марта, в результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 человек и ранения получили 15 мирных жителей.

Кроме того, в результате подрыва смертника в сирийском Дамаске погибли, по меньшей мере, 44 человека.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, Сирия, жертвы, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь