При авиаударе по Идлибу погибли 20 человек

Среди погибших – 16 детей, которые убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара. 15 погибших были членами одной семьи.

В результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых 16 - дети. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

Спасатели гуманитарной организации Белые шлемы рассказали, что удар был по селу Кафр Батих. Дети погибли, когда убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара.

По информации Сирийского центра мониторинга, 15 погибших были членами одной семьи.

Ранее, 21 марта, в результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 человек и ранения получили 15 мирных жителей.

Кроме того, в результате подрыва смертника в сирийском Дамаске погибли, по меньшей мере, 44 человека.

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